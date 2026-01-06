KievMeloni | no truppe italiane su terra

Il presidente Meloni ha confermato che l’Italia sostiene la sicurezza dell’Ucraina, mantenendo la coerenza con le posizioni storiche del governo. In particolare, ha ribadito che nessuna truppa italiana sarà inviata sul territorio ucraino, sottolineando l’impegno nel supporto senza coinvolgimento diretto delle forze armate italiane nei combattimenti. Questa dichiarazione chiarisce la linea ufficiale del governo rispetto alla questione delle garanzie e dell’assistenza all’Ucraina.

19.25 "Nel confermare il sostegno dell'Italia alla sicurezza dell'Ucraina,in coerenza con quanto sempre fatto, il Presidente Meloni ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del Governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi diffusa al termine della riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi. "La volontarietà della partecipazione della Coalizione alla Forza multinazionale riflette i principi dell'Italia".

