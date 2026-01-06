KievMeloni | no truppe italiane su suolo

Il Presidente Meloni ha confermato che l’Italia continua a sostenere la sicurezza dell’Ucraina, mantenendo la propria posizione di non inviare truppe italiane sul territorio. Questa dichiarazione ribadisce l’impegno del governo italiano nel supportare la stabilità regionale senza tuttavia coinvolgere militari italiani in operazioni sul campo. La posizione italiana si inserisce nel quadro delle garanzie e delle strategie di supporto alla sicurezza internazionale.

19.25 "Nel confermare il sostegno dell'Italia alla sicurezza dell'Ucraina,in coerenza con quanto sempre fatto, il Presidente Meloni ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del Governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi diffusa al termine della riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi. "La volontarietà della partecipazione della Coalizione alla Forza multinazionale riflette i principi dell'Italia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

