Juventus Stramaccioni David mi ha ricordato Maicosuel

Intervenuto a DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato del rigore sbagliato da Jonathan David contro il Lecce, paragonandolo al famoso rigore di Maicosuel nella sfida tra Udinese e Sporting Braga del 2012. Stramaccioni "David come Maicosuel" "Vi racconto un aneddoto di Udine. Spareggio Champions, Maicosuel fa il tocco sotto e sbaglia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

