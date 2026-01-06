Juventus Stramaccioni David mi ha ricordato Maicosuel

Andrea Stramaccioni, intervistato a DAZN, ha commentato il rigore sbagliato da Jonathan David contro il Lecce, paragonandolo a quello di Maicosuel nella sfida tra Udinese e Sporting Braga del 2012. L’allenatore ha sottolineato le somiglianze tra i due episodi, evidenziando come momenti simili possano influenzare il corso di una partita e suscitare riflessioni sulla gestione delle situazioni di pressione.

Intervenuto a DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato del rigore sbagliato da Jonathan David contro il Lecce, paragonandolo al famoso rigore di Maicosuel   nella sfida tra Udinese e Sporting Braga del 2012. Stramaccioni “David come Maicosuel” “Vi racconto un aneddoto di Udine. Spareggio Champions, Maicosuel fa il tocco sotto e sbaglia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

