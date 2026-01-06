Juventus ora il vero obiettivo è la Roma | lo Scudetto non è più un tema

Dopo aver affrontato diverse sfide, la Juventus ora concentra le proprie energie sulla Roma. Lo Scudetto non rappresenta più un obiettivo attuale, lasciando spazio a nuove strategie e prospettive. La stagione si avvia verso una fase di verifica, dove le decisioni e le prestazioni saranno decisive per il futuro del club e per il suo cammino in campionato.

La stagione della Juventus è arrivata a un punto di verità. Non quello delle illusioni, ma quello delle scelte. Oggi il bersaglio non è più in alto: è davanti. E si chiama Roma. Superarla non è un dettaglio di classifica, ma il passaggio chiave per dare un senso al girone di ritorno e per consentire a Luciano Spalletti di centrare l’unico obiettivo ormai credibile. La realtà ha superato l’ottimismo. Per settimane, forse per mesi, si è alimentata l’idea che la Juventus potesse restare agganciata al treno delle grandi. Che potesse reggere il passo di Inter, Napoli e Milan. La classifica, però, ha smesso di essere ambigua. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

