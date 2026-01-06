Dopo aver affrontato diverse sfide, la Juventus ora concentra le proprie energie sulla Roma. Lo Scudetto non rappresenta più un obiettivo attuale, lasciando spazio a nuove strategie e prospettive. La stagione si avvia verso una fase di verifica, dove le decisioni e le prestazioni saranno decisive per il futuro del club e per il suo cammino in campionato.

La stagione della Juventus è arrivata a un punto di verità. Non quello delle illusioni, ma quello delle scelte. Oggi il bersaglio non è più in alto: è davanti. E si chiama Roma. Superarla non è un dettaglio di classifica, ma il passaggio chiave per dare un senso al girone di ritorno e per consentire a Luciano Spalletti di centrare l’unico obiettivo ormai credibile. La realtà ha superato l’ottimismo. Per settimane, forse per mesi, si è alimentata l’idea che la Juventus potesse restare agganciata al treno delle grandi. Che potesse reggere il passo di Inter, Napoli e Milan. La classifica, però, ha smesso di essere ambigua. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, ora il vero obiettivo è la Roma: lo Scudetto non è più un tema

Leggi anche: Mercato Juventus: sprint della Roma per l’obiettivo bianconero! Gasperini punta su di lui per l’assalto allo Scudetto, ma il club d’appartenenza fa muro…Aggiornamenti

Leggi anche: Testa, gambe e intesa: così la Roma ha svoltato e ora sogna lo scudetto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Frattesi Juve Spalletti chiede rinforzi a centrocampo | l’incursionista nerazzurro non è l’unico in lista; Calciomercato Juventus Marchetti lo esclude | In questo momento questo giocatore non è un obiettivo; Calciomercato Juve pronta la mossa per Chiesa Non è l’unico obiettivo | ecco gli altri profili sondati dalla dirigenza; Timber Juve per Tuttosport è lui l’obiettivo più concreto Possibile operazione lampo con il Feyenoord | i dettagli.

Pagina 1 | Allegri, tutti i segnali di una nuova Juve: pressing, gol e il vero obiettivo - È solo un’amichevole, è solo mezzora, però rinfresca l’appiccicosa estate juventina come una granita e profuma di speranza. tuttosport.com

Juventus, obiettivo ridurre il monte ingaggi: da Vlahovic a Kostic, quanto può risparmiare entro giugno - Il club bianconero ha scelto di fare una eccezione a livello di business strategy con l'esonero di Tudor e ... calciomercato.com

Juventus, incontro Elkann-Tether che sale all'11,5% di quote. Obiettivo: "Make Juventus Great Again" - La Juventus si appresta a vivere una nuova era e, nella giornata di ieri è stato di fatto ufficializzato il nuovo Consiglio di Amministrazione che vedrà l'uscita dell'ex- calciomercato.com

Numeri alla mano, la Juventus sta disputando un altra delle peggiori stagioni degli ultimi 40 anni ( 6 con questa ) e devo leggere che chi critica la società e la squadra non è un vero tifoso e altre amenità del genere. Senza offesa, temo che molti non abbiano c - facebook.com facebook

Elkann respinge l'offerta di Tether per la Juventus: 1,1 miliardi non bastano. "La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni. Fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo, quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei x.com