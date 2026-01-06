Juventus-Napoli | duello per Chiesa
Il ritorno di Federico Chiesa rappresenta un importante punto di confronto tra Juventus e Napoli. Antonio Conte, da sempre apprezzatore delle qualità dell’esterno azzurro, ha dato il via libera a un'operazione di mercato che potrebbe portare Chiesa al Maradona già a gennaio, creando un duello diretto tra le due società.
Il ritorno di Federico Chiesa si trasforma in un duello diretto tra Juventus e Napoli. Antonio Conte, che ha sempre apprezzato l’esterno azzurro per intensità e duttilità, ha dato il via libera per un’operazione che porterebbe Chiesa al Maradona già a gennaio, sfidando apertamente la concorrenza bianconera. Chiesa, 28 anni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
