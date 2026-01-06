Juventus l’autogol di Muharemovic porta avanti i bianconeri

La Juventus si porta in vantaggio grazie a un autogol di Muharemovic in un primo tempo dominato dai bianconeri di Spalletti nella trasferta in Emilia. La partita si mantiene equilibrata, con la squadra di casa che cerca di reagire per recuperare lo svantaggio.

L'autogol di Muharemovic porta avanti la Juventus in un primo tempo dominato dai bianconeri di Spalletti nella trasferta emiliana. I bianconeri sono stati protagonisti di un ottima prova nel primo tempo, tuttavia non sono riusciti a concretizzare la mole enorme di gioco prodotta.

