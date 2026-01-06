La Juventus sta vivendo una stagione caratterizzata da occasioni mancate e pochi gol decisivi. La mancanza di un attaccante di riferimento si fa sentire, limitando le possibilità di migliorare la posizione in classifica. Il rigore sbagliato contro il Lecce rappresenta simbolicamente questa difficoltà, evidenziando le sfide di una squadra che crea ma fatica a concretizzare. Un problema che, se non affrontato, potrebbe condizionare il futuro dei bianconeri.

Il rigore sbagliato contro il Lecce non è stato un episodio qualsiasi. È stato uno specchio. Dentro quel pallone calciato senza convinzione c’era tutta la fragilità di una Juventus che crea, domina a tratti, ma non chiude. E quando non chiudi, nel calcio, paghi. Sempre. La squadra di Luciano Spalletti ha giocato una delle sue partite più brillanti per qualità e controllo, almeno per un’ora. Ma il risultato finale ha raccontato altro. Ha raccontato che questa Juve, oggi, vale il quarto posto. Non per mancanza di idee, bensì per assenza di ferocia davanti alla porta. Quando anche Sacchi guarda i singoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, il problema è il gol: senza un bomber il quarto posto è il limite

