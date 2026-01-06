Juventus idea scambio David – Sorloth con l’Atletico

La Juventus sta valutando un possibile scambio con l’Atletico Madrid, coinvolgendo David e Alexander Sorloth. La società bianconera cerca un rinforzo per l’attacco, monitorando attentamente questa opzione di mercato. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare una soluzione concreta per rafforzare la rosa e migliorare le prospettive della squadra nella prossima stagione.

La Juventus vuole rinforzare l'attacco ed è sulle tracce di Alexander Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid. Jonathan David ai saluti: idea Sorloth per l'attacco? Le prestazioni oscene di Jonathan David e le difficoltà di Openda potrebbero convincere la Juventus a cercare un nuovo attaccante.

Juve, storia già finita con Jonathan David? L’Atletico Madrid ora entra in scena e Torino aspetta il nuovo attaccante - L’Atletico Madrid ora entra in scena e Torino aspetta il nuovo attaccante Il pareggio casalingo contro il Lecce ha messo in evidenza tutte le difficoltà del ... calcionews24.com

Calciomercato live: Castellanos ufficiale al West Ham, Frattesi si avvicina al Galatasaray, Juventus su Sorloth - Calciomercato live, le trattative di oggi lunedì 5 gennaio 2026: Roma, in giornata è attesa la risposta di Raspadori. ilmessaggero.it

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Juventus #Rodriguez #Spalletti #Kessie x.com

Idea Mateo Pellegrino per la Juventus I bianconeri cercano un centravanti nel mercato invernale e secondo Tuttosport c'è anche il bomber del Parma tra i profili valutati Può essere il nome giusto per rinforzare la squadra di Spalletti - facebook.com facebook

