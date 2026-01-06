Juventus idea Dzeko per l’attacco

Nella giornata di ieri è emersa l’indiscrezione di un possibile interesse della Juventus per Edin Dzeko come rinforzo per l’attacco. La società valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo e il nome dell’attaccante bosniaco è stato menzionato tra le possibilità. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile trattativa, che potrebbe influenzare la composizione della rosa bianconera nella prossima stagione.

Nella giornata di ieri è stato fatto il nome di Edin Dzeko come possibile rinforzo per l'attacco della Juventus. Le deludenti prestazioni di David e Openda hanno spinto la Juventus a seguire nuovi profili per l'attacco. Tra questi è spuntato l'attaccante bosniaco in uscita dalla Fiorentina.

Juventus, rebus Vlahovic. Fiorentina, accordo con Dzeko. Milan, lo Strasburgo vuole 20 milioni di euro per Guela Doué - La sua situazione è in una fase di stallo, in attesa dell’esordio della squadra di Igor Tudor al Mondiale per club. ilmessaggero.it

Federico Gatti della Juventus è la prima idea del Milan per la difesa di Massimiliano Allegri. Tra le alternative spicca anche il nome di Diego Coppola, oggi al Brighton ed ex Verona, sul quale ci sarebbe però la concorrenza del Torino. - facebook.com facebook

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Juventus #Rodriguez #Spalletti #Kessie x.com

