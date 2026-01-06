Juventus Giuntoli si difende I miei acquisti erano giusti

Cristiano Giuntoli, tramite il collega Ivan Zazzaroni, ha spiegato le sue scelte di mercato alla Juventus, sostenendo che gli acquisti effettuati siano stati corretti e ponderati. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti valutazioni sulla gestione sportiva del club, con Giuntoli che si difende dalle critiche e ribadisce la validità delle sue decisioni. La vicenda riflette le tensioni tipiche delle dinamiche di una squadra in fase di rinnovamento.

Zazzaroni svela le confidenze private di Giuntoli sulla Juve: “Argomenti ne avresti per ripulirmi” - Cristiano Giuntoli parla per la prima volta di Juventus dopo il benservito datogli la scorsa estate dal club bianconero ... fanpage.it

Giuntoli a Zazzaroni: "I miei giocatori sono tutti titolari, non ho avuto tempo alla Juve" - Non si tratta di una vera e propria intervista, ma di uno scambio di messaggi tra Ivan Zazzaroni e Cristiano Giuntoli, ex Football Director della Juventus, sui giocatori portati in bianconero e ... tuttojuve.com

Cristiano Giuntoli non vuole parlare di Juventus, almeno non pubblicamente: la ferita dell'allontanamento dalla squadra che rappresentava assieme l'apice della sua carriera e i colori per cui tifava da bambino è ancora aperta. Zazzaroni svela alcune confiden - facebook.com facebook

#Giuntoli rompe il silenzio #Zazzaroni svela i messaggi ricevuti dall’ex dirigente della #Juventus x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.