Juventus Giuntoli si difende I miei acquisti erano giusti
Cristiano Giuntoli, tramite il collega Ivan Zazzaroni, ha spiegato le sue scelte di mercato alla Juventus, sostenendo che gli acquisti effettuati siano stati corretti e ponderati. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti valutazioni sulla gestione sportiva del club, con Giuntoli che si difende dalle critiche e ribadisce la validità delle sue decisioni. La vicenda riflette le tensioni tipiche delle dinamiche di una squadra in fase di rinnovamento.
Giuntoli si difende e lo fa per bocca di Ivan Zazzaroni. Il direttore di Tuttosport ha riportato di una conversazione con l’ex DG bianconero. Giuntoli si difende ‘Tre passi avanti (solo nelle intenzioni, almeno per il momento) e uno indietro. Trovo sorprendente l’accenno di retromarcia della Juve: dopo aver cancellato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
