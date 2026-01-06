Juventus | Giuntoli risponde alle critiche

Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo della Juventus, ha recentemente commentato le critiche ricevute, spiegando i motivi della sua uscita nel 2024. In un’intervista, ha difeso le scelte compiute durante il suo incarico a Torino e ha espresso alcune considerazioni sulla gestione successiva alla sua partenza. La sua presa di posizione offre uno sguardo diretto e riflessivo sulla fase recente del club bianconero.

Cristiano Giuntoli rompe il silenzio e risponde alle critiche. Come riporta Calciomercato.com, l'ex direttore sportivo della Juventus ha spiegato i motivi del suo addio nel 2024, difendendo il lavoro svolto a Torino e lanciando qualche frecciata velata alla gestione successiva. "Avevo riordinato i conti, chiuso operazioni importanti e lasciato una

