Juventus | Frattesi resta grande obiettivo

La Juventus mantiene l’interesse per Davide Frattesi, considerandolo una delle principali priorità di mercato per gennaio. L’Inter, attuale proprietaria del cartellino, ha respinto un’offerta del Galatasaray di circa 25 milioni più bonus, ritenendola insufficiente. La società nerazzurra valuta il centrocampista almeno 35 milioni per una cessione definitiva, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nelle trattative.

Davide Frattesi resta il grande obiettivo della Juventus per gennaio. L'Inter, proprietaria del cartellino, ha respinto l'assalto del Galatasaray: i turchi hanno offerto circa 25 milioni più bonus, cifra giudicata insufficiente da Marotta, che valuta il centrocampista almeno 35 milioni per una cessione definitiva. Frattesi, 26 anni, ha manifestato chiaramente

