Juventus Ciccio Graziani David si sarà dato del cretino

Durante la Domenica Sportiva, Ciccio Graziani ha commentato il rigore sbagliato da Jonathan David, sottolineando che, pur non contestando l’errore, il modo in cui è stato calciato lascia perplessità. Graziani ha anche affermato che David “si sarà dato del cretino”, evidenziando l’attenzione sulla gestione della situazione da parte dell’attaccante. La discussione si inserisce nel contesto delle analisi sulle prestazioni dei giocatori in momenti decisivi.

Ciccio Graziani su David Nel corso della Domenica Sportiva Ciccio Graziani si è esposto commentando così il rigore sbagliato da Jonathan David: " Io non contesto l'errore perché un rigore si può anche sbagliare, ma il modo in cui l'ha tirato. Non puoi calciarlo in quel modo considerando il periodo che stai

Graziani: "Rigore sbagliato da David in modo assurdo, ma deve essere Spalletti a decidere chi deve calciare" - Nel corso de La Nuova DS, Ciccio Graziani ha parlato del rigore sbagliato da David: "Allora, io faccio parte della vecchia guardia, caro Luciano (Spalletti, ndr). tuttojuve.com

Graziani: "Il Napoli batte la Lazio, ma il piatto piange in Champions! Juventus da Scudetto" - Ciccio Graziani punge il Napoli e crede ancora nella Juventus, indicando la squadra di Luciano Spalletti tra le candidate al titolo. msn.com

