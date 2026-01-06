Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus solleva numerosi interrogativi tattici. Analizziamo come l’esterno possa inserirsi nel sistema di Luciano Spalletti, che valorizza la versatilità e l’adattabilità dei giocatori. La sua presenza potrebbe offrire nuove soluzioni offensive, contribuendo a rendere l’attacco più dinamico e imprevedibile, secondo le strategie del tecnico toscano.

Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus accende dibattiti tattici: come si inserirebbe l’esterno nel sistema di Luciano Spalletti? Il tecnico toscano, che ha sempre apprezzato la duttilità e la garra dell’azzurro, troverebbe in lui un jolly prezioso per un attacco che cerca maggiore imprevedibilità e profondità. Il modulo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiesa, versatilità e possibili ruoli

Leggi anche: Juventus, Spalletti verso la transizione al 4-2-3-1: ecco come potrebbe cambiare la formazione. Ruoli e possibili titolari

Leggi anche: Calciomercato Napoli, ipotesi Dodò e Chiesa! La doppia rivelazione sulle possibili trattative

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Malfitano sicuro: "Chiesa vuole la Juventus, non il Napoli. C'è un motivo" - Federico Chiesa avrebbe scelto la Juve come sua destinazione futura, in caso di addio al Liverpool: ne parla Mimmo Malfitano. msn.com