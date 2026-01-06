Juventus | Chiesa versatilità e possibili ruoli
Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus solleva numerosi interrogativi tattici. Analizziamo come l’esterno possa inserirsi nel sistema di Luciano Spalletti, che valorizza la versatilità e l’adattabilità dei giocatori. La sua presenza potrebbe offrire nuove soluzioni offensive, contribuendo a rendere l’attacco più dinamico e imprevedibile, secondo le strategie del tecnico toscano.
Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus accende dibattiti tattici: come si inserirebbe l’esterno nel sistema di Luciano Spalletti? Il tecnico toscano, che ha sempre apprezzato la duttilità e la garra dell’azzurro, troverebbe in lui un jolly prezioso per un attacco che cerca maggiore imprevedibilità e profondità. Il modulo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
