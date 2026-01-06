Juventus | Chiesa e il possibile ritorno

Federico Chiesa si avvicina a un possibile ritorno alla Juventus. Le trattative con il Liverpool per un prestito fino a giugno sono in corso, con la società bianconera che valuta il suo contributo per la seconda parte della stagione. La situazione è in fase avanzata e potrebbe portare a un ritorno dell’esterno italiano nella rosa torinese.

Federico Chiesa è sempre più vicino a un clamoroso ritorno alla Juventus. Le trattative con il Liverpool per un prestito secco fino a giugno procedono spedite, con la dirigenza bianconera convinta che l'esterno azzurro possa essere l'arma in più per il girone di ritorno. Luciano Spalletti, che ha sempre avuto

Federico #Chiesa ha sempre pensato che la sua storia con la #Juventus fosse irrisolta, visto che fu mandato via da Thiago #Motta che lo mise subito fuori dal progetto senza neanche avergli dato mezza chance in allenamento. Da lì il lungo addio e il passaggi

