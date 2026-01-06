Juventus | Chiesa chiarisce i retroscena

Federico Chiesa ha recentemente spiegato i motivi del suo addio alla Juventus, chiarendo alcuni aspetti della sua partenza durante l’estate 2024. Attualmente in forza al Liverpool, l’esterno azzurro ha confidato che non ha mai ricevuto un’offerta concreta per il rinnovo contrattuale con i bianconeri, contribuendo a fare luce sui retroscena di questa decisione.

Federico Chiesa rompe il silenzio sul suo addio alla Juventus. Come riporta anche Tuttosport, l'esterno azzurro – oggi al Liverpool – ha chiarito i retroscena dell'estate 2024, quando lasciò Torino dopo anni di alti e bassi: "Non è mai arrivata un'offerta concreta per il rinnovo. Ero già fuori dal progetto

