Juventus casting per l’attacco | occhi su Dobvyk

La Juventus sta valutando nuovi profili per rinforzare l’attacco, con particolare attenzione a Artem Dobvyk, attaccante ucraino attualmente in forza alla Roma. Le recenti prestazioni di David e Openda hanno spinto i bianconeri a esplorare alternative, tra cui il nome di Dobvyk, che sarebbe stato proposto anche ad altri club. La situazione rappresenta un possibile sviluppo nel mercato offensivo della squadra, con attenzione alle valutazioni tecniche e alle opportunità di acquisto.

