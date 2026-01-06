Juventus casting per l’attacco | occhi su Dobvyk

La Juventus sta valutando nuovi profili per rinforzare l’attacco, con particolare attenzione a Artem Dobvyk, attaccante ucraino attualmente in forza alla Roma. Le recenti prestazioni di David e Openda hanno spinto i bianconeri a esplorare alternative, tra cui il nome di Dobvyk, che sarebbe stato proposto anche ad altri club. La situazione rappresenta un possibile sviluppo nel mercato offensivo della squadra, con attenzione alle valutazioni tecniche e alle opportunità di acquisto.

Le prestazioni di David e Openda hanno spinto la Juventus a seguire nuovi profili. Tra questi è spuntato il giallorosso Artem Dobvyk Artem Dovbyk: il nuovo nome L’ucraino non è considerato il giocatore giusto da Gasperini e la Roma lo avrebbe offerto a parecchi club, inclusi i bianconeri. Al momento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

