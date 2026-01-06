Juventus | a Spalletti serve una vittoria

La Juventus si prepara a affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium, con Luciano Spalletti che evidenzia l’importanza di ottenere una vittoria. Dopo il pareggio contro il Lecce, la squadra cerca di consolidare la propria posizione in classifica e riprendere un percorso di risultati positivi, mantenendo un approccio concentrato e senza eccessi di entusiasmo.

La Juventus riparte dal Mapei Stadium contro il Sassuolo, con Luciano Spalletti che non nasconde l'urgenza di tornare al successo dopo il pareggio casalingo contro il Lecce. "Quel punto ci ha fatto male, dobbiamo reagire subito con rabbia positiva", ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, consapevole che un altro

