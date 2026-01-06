Juve travolgente batte il Sassuolo per 3-0 | Jonathan David torna a segnare dopo 135 giorni

La Juventus torna alla vittoria nel match contro il Sassuolo, conclusosi con un risultato di 3-0. Dopo il pareggio contro il Lecce, i bianconeri dimostrano solidità e determinazione, con i gol di Miretti e Jonathan David, che torna a segnare dopo 135 giorni, e un autogol dei neroverdi. La partita evidenzia il miglioramento della squadra e la capacità di consolidare i propri risultati in campionato.

LIVE Sassuolo-Juventus 0-3 secondo tempo – tris di David - 2): Muric; Iannoni (74' Vranckx), Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic (74' Lipani), Thorstvedt (39' Fadera); Laurienté (74' Pierini), Pinamonti. canalesassuolo.it

Spalletti prima di Sassuolo-Juve torna sul rigore di Lecce: "Decido io chi li batte" - L'allenatore della Juventus è tornato sul rigore sbagliato da David contro il Lecce: "Decido sempre chi calcia i rigori, domenica sul foglio nello spogliatoio c'erano Locatelli e Yildiz. sport.sky.it

Roma travolgente, 3-1 al Genoa: controsorpasso alla Juve e Gasperini chiude il 2025 da “campione dell’anno solare” - facebook.com facebook

CLAMOROSI! La #Juventus #Under17 travolge il #Torino a Vinovo: il derby della Mole finisce 7-1 LA CRONACA DEL MATCH NEL PRIMO COMMENTO x.com

