Juve tra ritorni possibili e incastri di mercato | Chiesa e Frattesi al centro

La Juventus si trova in una fase di valutazione, tra possibili ritorni e movimenti di mercato. Con Chiesa e Frattesi al centro delle discussioni, la società analizza attentamente le opportunità per rafforzare la rosa. In questo contesto, si delineano le strategie future, sia sul campo che nelle trattative, per mantenere il proprio percorso e ambizioni. Un momento di riflessione che potrebbe segnare le prossime mosse dei bianconeri.

La Juventus osserva, riflette e prepara le prossime mosse. Il momento dei bianconeri è sotto la lente, tra campo e mercato, e alcune dinamiche iniziano a emergere con maggiore chiarezza. A delinearle è l'analisi di Ivan Cardia, che ha fotografato una fase di transizione in cui le opportunità non mancano, ma vanno maneggiate con tempismo. Chiesa, con la maglia del Liverpool, applaude il suo pubblico durante il match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte (Photo by Christian Kaspar-BartkeGetty Images) Chiesa, una porta che si è riaperta. Il dossier più caldo resta quello di Federico Chiesa.

Juve, Tudor esonerato: i nomi dei possibili sostituti e una clamorosa suggestione - Il tecnico non pensava all'esonero ("Non me ne frega niente del futuro"), ma tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte ... corrieredellosport.it

Mercato Juve: possibile sondaggio per Guirassy per gennaio - Il 29enne guineano ha iniziato la stagione in maniera positiva con dieci tra tutte le competizione e si ritagliato uno spazio importante anche in Champions League. it.blastingnews.com

Calciomercato tra partenze e ritorni, i club aspettano il via. Sirene turche per Nkunku, la Juve ripensa a Chiesa e lo United a McTominay. #ANSA - facebook.com facebook

#Chiesa- #Juve Pronto un clamoroso ritorno x.com

