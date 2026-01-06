Juve in partenza per Reggio Emilia | comincia la missione Sassuolo – VIDEO

La Juventus è partita alla volta di Reggio Emilia, dove questa sera affronterà il Sassuolo. La squadra si prepara a una trasferta importante, nell’ambito del campionato, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La missione dei bianconeri inizia oggi, in vista della partita che si svolgerà sul campo dei neroverdi.

Juve in partenza per Reggio Emilia: comincia la missione dei bianconeri in avvicinamento al match in programma questa sera col Sassuolo. La Juventus ha ufficialmente lasciato Torino, decollando dall'aeroporto di Caselle alla volta di Reggio Emilia per la sfida serale contro il Sassuolo. Il club bianconero prosegue così nella linea logistica tracciata da Luciano Spalletti, che prevede lo spostamento verso la sede del match nel giorno stesso della gara, una consuetudine ormai consolidata sotto la gestione del tecnico toscano. Un'infermeria ancora affollata. La lista dei convocati riflette una situazione di emergenza che continua a condizionare le scelte dell'allenatore.

In mattinata la partenza della Juventus per Reggio Emilia. Spalletti punterà sul 3-4-2-1. Koopmeiners e Miretti al posto di Kelly e Conceicao - In mattinata, la Juventus lascerà la Continassa per andare a Reggio Emilia. tuttojuve.com

I convocati: out Kelly e Conceicao. In mattinata la partenza della Juventus per Reggio Emilia. Spalletti punterà sul 3-4-2-1. Koopmeiners e Miretti titolari - La Juventus ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro il Sassuolo: 1 Perin 3 Bremer 5 Locatelli 8 Koopmeiners 10 Yildiz ... tuttojuve.com

