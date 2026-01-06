Juve-Chiesa contatti in corso | la chiave è il prestito

La Juventus continua a lavorare per rinforzare l’attacco con Federico Chiesa, con contatti in corso. L’opzione principale è un prestito fino a giugno dell’esterno del Liverpool, per offrire una valida alternativa a Kenan Yildiz nel progetto di Luciano Spalletti. La strategia mira a rafforzare la rosa senza impegni a lungo termine, mantenendo flessibilità per la seconda parte della stagione.

La Juventus torna forte su Federico Chiesa per rinforzare l’attacco nella seconda parte di stagione. Il piano bianconero è chiaro: portare a Torino l’esterno del Liverpool in prestito fino a giugno, così da offrire un’alternativa di livello a Kenan Y?ld?z nel progetto di Luciano Spalletti. La distanza è sulla formula. I Reds preferiscono una cessione a titolo definitivo e stanno prendendo tempo: la decisione è legata anche alla Coppa d’Africa e al rientro di Mohamed Salah in Inghilterra prima di affondare sul dossier. Dal lato del giocatore, la linea è netta: Chiesa aprirebbe solo alla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

