Jazz delle Radici chiude le festività a Fontanarosa
Il 6 gennaio 2026, alle ore 20:00, il Museo Civico di Fontanarosa ospiterà “Jazz delle Radici”, un evento che unisce musica e cultura per concludere le festività natalizie. Inserito nel progetto Turismo delle Radici promosso dal Comune, l’appuntamento rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni locali attraverso un momento musicale di qualità. L’evento è aperto a tutti e si inserisce in un contesto di promozione territoriale e culturale.
