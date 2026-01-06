Jazz delle Radici chiude le festività a Fontanarosa

Il 6 gennaio 2026, alle ore 20:00, il Museo Civico di Fontanarosa ospiterà “Jazz delle Radici”, un evento che unisce musica e cultura per concludere le festività natalizie. Inserito nel progetto Turismo delle Radici promosso dal Comune, l’appuntamento rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni locali attraverso un momento musicale di qualità. L’evento è aperto a tutti e si inserisce in un contesto di promozione territoriale e culturale.

