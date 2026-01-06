Jannik Sinner cosa non si sapeva sul no a Mattarella | Stava per andare in ospedale Il retroscena del capo della federtennis

Jannik Sinner ha recentemente rivelato un retroscena poco noto riguardo al suo rifiuto di incontrare il presidente Mattarella, spiegando che stava per andare in ospedale. Questa testimonianza offre uno sguardo più approfondito sulla sua vita e sulle sue priorità, evidenziando la pressione e le sfide di uno sport così intenso. Il racconto del capo della Federtennis permette di comprendere meglio le dinamiche e gli imprevisti che caratterizzano il mondo professionistico del tennis.

«Il tennis è uno sport individuale frenetico che ti sbatte ogni settimana da una parte all’altra del mondo. Questo ti porta a fare rinunce, come le Olimpiadi o la Coppa Davis. Nessuno è perfetto, ma prima della rinuncia a Mattarella io ricordo Sinner che stava per finire in ospedale a Melbourne durante il match con Rune. Non c’è solo un riposo fisico, ma anche la necessità di distrarsi, di incontrare gli amici, di stare in famiglia. Ci vorrebbero 50 ore al giorno ». Con queste parole Angelo Binaghi difende a spada tratta Jannik Sinner dalle polemiche che lo hanno investito negli ultimi mesi. Il presidente della Federazione italiana tennis e padel, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ritorna sull’ assenza del numero uno azzurro all’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, più in generale, sulla tendenza a trasformare ogni (mancato) gesto del campione in un caso pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

