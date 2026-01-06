Janet Jackson | Tutti i fan avranno una sorpresa nel 2026

Janet Jackson ha annunciato, tramite un video sui social, che nel 2026 i suoi fan potranno aspettarsi una sorpresa. La cantante ha condiviso questa anticipazione senza ulteriori dettagli, lasciando spazio a molteplici interpretazioni. La notizia suscita curiosità e interesse, indicando un possibile ritorno o nuovo progetto musicale nel prossimo futuro. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre si rafforza l’attesa tra i seguaci dell’artista.

Con un video sui social, Janet Jackson ha rivelato grandi novità per il 2026, che lascerebbero presagire ad un ritorno sulle scene della popstar. La voce di Scream ha pubblicato un nuovo video nel quale lascia presagire di avere qualcosa in cantiere per il 2026. In un breve discorso rivolgendosi ai fan, l’artista ha riflettuto sull’anno appena conclusosi e sembrava guardare avanti a qualcosa di nuovo. “Penso che abbiamo avuto un 2025 incredibile, ma credo che tutti avranno una sorpresa nel 2026.” Nel nuovo anno Janet compirà sessant’anni, in concomitanza con i 50 di carriera che potrebbe celebrare con una nuova era musicale ed un tour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

