James Burgio al 41 bis la difesa dell' empedoclino | Non è parente o affine di Antonio Massimino

James Burgio, detenuto al 41 bis, è stato accusato di gestire attività illecite dall’interno del carcere, tra cui traffico di droga e pianificazione di attentati. La difesa sottolinea che Burgio non è parente o affine di Antonio Massimino. Le indagini evidenziano come Burgio abbia continuato a dirigere il clan attraverso cellulari clandestini, sollevando questioni sulla gestione e sulla sicurezza all’interno del carcere.

James Burgio avrebbe continuato a gestire dalla cella gli affari del clan, i traffici di droga e persino a deliberare attentati, utilizzando cellulari introdotti illegalmente all’interno del carcere. Una ascesa criminale la sua che - secondo gli investigatori - sarebbe stata favorita dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Ordinava agguati e gestiva il narcotraffico dalla cella: firmato il 41 bis per James Burgio Leggi anche: Colloqui registrati, niente giornali e censura sulla posta: la nuova vita blindata di James Burgio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Colloqui registrati, niente giornali e censura sulla posta: la nuova vita blindata di James Burgio; Colloqui registrati niente giornali e censura sulla posta | la nuova vita blindata di James Burgio. Colloqui registrati, niente giornali e censura sulla posta: la nuova vita blindata di James Burgio - La "scure" dello Stato sul 33enne genero del boss Antonio Massimino, accusato di avere gestito il clan organizzando dal carcere con gli smartphone attentati e traffici di droga: prima la firma del min ... agrigentonotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.