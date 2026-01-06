Italiani bloccati in Egitto e Yemen tre voli straordinari per i primi 600 Ancora niente per quelli a Socotra | Siamo in trappola e presto senza soldi

Tre voli straordinari sono stati organizzati per evacuare gli italiani bloccati in Egitto e Yemen, raggiungendo i primi 600 cittadini. Attualmente, non sono ancora disponibili soluzioni per chi si trova a Socotra, con preoccupazioni crescenti per la situazione finanziaria. Nella notte, è atterrato a Milano Malpensa il primo collegamento Neos tra Sharm el-Sheikh e l’Italia, offrendo un’uscita sicura per alcuni di loro.

Nella notte è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa il primo collegamento straordinario Neos tra Sharm el-Sheikh e l’Italia. Il volo è stato organizzato dopo la cancellazione di numerosi collegamenti tra la località egiziana e il nostro Paese, grazie al coordinamento dell’ ambasciata italiana al Cairo e della Farnesina. L’operazione punta a riportare a casa i circa 600 connazionali rimasti bloccati a Sharm. La compagnia Neos ha confermato la disponibilità ad attivare un ulteriore volo straordinario in partenza nella notte del 6 gennaio alle 23.45. Anche Easyjet, tra le compagnie costrette ad annullare i voli nei giorni scorsi, ha organizzato un collegamento per martedì 6 gennaio alle 19 e ha annunciato la disponibilità a far rientrare su Milano altri 40 passeggeri attraverso voli già programmati con transito a Londra. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: I voli straordinari per Milano da Sharm per i 600 italiani bloccati in Egitto

Leggi anche: Voli cancellati per un guasto, bloccati in Egitto circa 600 italiani. I primi ritorni attesi stanotte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Oltre 600 turisti italiani bloccati a Socotra e Sharm El-Sheik, cosa succede; Quasi 700 italiani bloccati tra Egitto e Yemen, il caos a fine vacanza: l'avviso ignorato e il soccorso dalle ambasciate; Farnesina: Tre voli in 24 ore per i 600 turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik; Voli cancellati in Egitto e nello Yemen, 680 turisti italiani bloccati.

Italiani bloccati in Egitto e Yemen, tre voli straordinari per i primi 600. Ancora niente quelli a Socotra: «Siamo in trappola e presto senza soldi» - Per i turisti che hanno passato le feste in Egitto, la Farnesina si è attivata per i rientri straordinari in tempi rapidi. open.online

Voli in tilt, italiani bloccati in aeroporto tra l'Egitto e lo Yemen: sono circa 700 connazionali rimasti a terra - Oltre alla morsa del gelo, il traffico aereo europeo è stato paralizzato da un grave «guasto tecnico» ai sistemi di radiocomunicazione in Grecia avvenuto domenica 4 ... corriereadriatico.it