Iscrizioni al servizio di refezione scolastica | procedure riaperte dal 7 al 20 gennaio

Dal 7 al 20 gennaio, la piattaforma E-Gov sarà aperta in via straordinaria per le iscrizioni al servizio di refezione scolastica del Comune di Bari per l’anno 2025/2026. Questa riapertura permette agli utenti che non hanno ancora completato la procedura di iscrizione di regolarizzare la propria posizione. È importante rispettare le scadenze indicate per assicurare la partecipazione al servizio di refezione per il nuovo anno scolastico.

Sarà riaperta in via straordinaria dal 7 al 20 gennaio la piattaforma E-Gov per consentire l’iscrizione al servizio di refezione scolastica del Comune di Bari per l’anno 20252026 agli utenti che ancora non risultano in regola con la procedura.Come effettuare l'iscrizioneL’ulteriore finestra per. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Iscrizioni al servizio di refezione scolastica: procedure riaperte dal 7 al 20 gennaio Leggi anche: Si ‘estende’ il servizio di mensa scolastica, dall’anno prossimo la refezione anche alle primarie Leggi anche: Refezione scolastica, calamari interi nei piatti dei bambini: "Servizio mal digerito dalle famiglie" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione; GENITORI COMMISSIONE MENSA: «Osservazioni sul Nuovo Bando di Gara per il Servizio di Refezione Scolastica». Iscrizioni al servizio di refezione scolastica: procedure riaperte dal 7 al 20 gennaio - L'assessore Lacoppola: " Nonostante i numerosi richiami e solleciti risulta ancora non iscritta qualche decina di bambini" ... baritoday.it

Le iscrizioni alla mensa scolastica - Il prossimo 31 agosto era stato fissato il termine per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica: quest'anno, per agevolare le ... ilgazzettino.it

Refezione scolastica Iscrizioni aperte - Le famiglie sono chiamate in questi giorni a fare la propria scelta e a iscrivere i propri figli al servizio di ... lanazione.it

Sono aperte le iscrizioni al servizio di asilo nido per l’anno educativo 2026/2027. Possono presentare la domanda di ammissione anche le madri in gravidanza, con data presunta del parto entro e non oltre il 28 febbraio, certificata dal medico. Apertura: gioved - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.