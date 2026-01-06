Le forze di sicurezza iraniane sono intervenute nell’ospedale di Ilam, sparando sui manifestanti rifugiati all’interno. Diverse immagini circolate online mostrano l’azione delle forze antisommossa, che hanno fatto irruzione nell’edificio situato a circa 515 chilometri da Teheran. L’episodio ha suscitato preoccupazione per la repressione delle proteste in corso nel paese.

Numerosi video in rete mostrano che le forze di sicurezza iraniane in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione nell’ospedale di Ilam, a 515 chilometri da Teheran, aprendo il fuoco e uccidendo manifestanti feriti. Un episodio che, riporta Ap, ha provocato la reazione del dipartimento di Stato americano e ha spinto ieri sera il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a incaricare il ministero degli Interni a formare una squadra speciale per un’indagine approfondita su quanto accaduto. La presidenza iraniana ha riconosciuto un “incidente in un ospedale nella città di Ilam”. Secondo la statunitense Human Rights Activists News Agency, le vittime delle proteste in corso da oltre una settimana in Iran sono almeno 35, mentre oltre 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, le forze di sicurezza fanno irruzione nell’ospedale di Ilam e sparano sugli attivisti che si erano rifugiati dentro

