Iran le forze di sicurezza aprono il fuoco in un ospedale

Nella provincia di Ilam, nel sud-ovest dell’Iran, le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro civili ricoverati in un ospedale. L’episodio si è verificato a circa 515 chilometri da Teheran, suscitando preoccupazione per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità locali.

Le forze di sicurezza dell' Iran hanno aperto il fuoco contro dei civili ricoverati in ospedale. E' successo nella provincia di Ilam, circa 515 chilometri a sud-ovest della capitale Teheran. Le immagini – diventate virali sui social – mostrano degli agenti in tenuta antisommossa mentre fanno irruzione in un ospedale alla ricerca di manifestanti rimasti gravemente feriti in un precedente episodio e per questo portati d'urgenza in clinica. In seguito all'accaduto, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha quindi incaricato il ministero degli Interni di formare una squadra speciale per una "indagine completa".

