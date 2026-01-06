Iran al bivio | si tratta per l' esilio dei vertici del regime

L’Iran si trova in una fase di crescente tensione politica, con decisioni importanti che potrebbero portare a cambiamenti significativi. Le dinamiche interne al regime e le pressioni esterne contribuiscono a un clima di incertezza, mentre i vertici del potere valutano le prossime mosse. In questo contesto, il futuro del paese appare appeso a un equilibrio delicato, tra stabilità e possibili trasformazioni.

Il paese bolle e il regime ha paura. Nei palazzi del potere a Teheran, il destino degli ayatollah si muove su un crinale sempre più stretto. Il timore è che tutto possa crollare da un momento all'altro e alimenta la ricerca di una via di fuga. Mentre la piazza si muove, infatti, la guida suprema Ali Khamenei starebbe pianificando una fuga a Mosca o in Bielorussia, come anticipato da Il Tempo, con una ventina di familiari e collaboratori e la messa in sicurezza di beni e liquidità. L'ipotesi ricalca lo schema già visto con Bashar al-Assad, fuggito in Russia dopo il collasso del suo potere. E quindi si tratta, perché l'esfiltrazione sarebbe per pochi esponenti del regime, non per tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

