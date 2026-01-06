Io sono notizia e la fine del confine tra pubblico e privato
La serie Netflix «Io sono notizia» analizza come il confine tra pubblico e privato si sia progressivamente dissolto, utilizzando la figura di Fabrizio Corona come esempio. Attraverso il suo racconto, si ripercorre un periodo che va dagli anni Novanta a oggi, evidenziando l’evoluzione del sistema mediatico italiano e il ruolo del gossip nella definizione dell’immagine pubblica e privata delle persone.
La docuserie Netflix Io sono notizia ripercorre, attraverso la figura di Fabrizio Corona, un passaggio cruciale della storia recente italiana: dagli anni Novanta all’affermazione di un sistema mediatico in cui gossip, potere e vita privata hanno progressivamente cancellato ogni confine. 🔗 Leggi su Laverita.info
