La serie Netflix «Io sono notizia» analizza come il confine tra pubblico e privato si sia progressivamente dissolto, utilizzando la figura di Fabrizio Corona come esempio. Attraverso il suo racconto, si ripercorre un periodo che va dagli anni Novanta a oggi, evidenziando l’evoluzione del sistema mediatico italiano e il ruolo del gossip nella definizione dell’immagine pubblica e privata delle persone.

© Laverita.info - «Io sono notizia» e la fine del confine tra pubblico e privato

