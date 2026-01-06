IO Interactive svela i requisiti PC di 007 First Light ed annuncia una collaborazione con NVIDIA

IO Interactive ha annunciato i requisiti minimi e consigliati per 007 First Light, il nuovo gioco di James Bond. Contestualmente, è stata confermata una collaborazione con NVIDIA, finalizzata a ottimizzare l’esperienza visiva e tecnica. Queste informazioni permettono ai giocatori di prepararsi adeguatamente e di conoscere le specifiche necessarie per un gameplay fluido e di qualità.

IO Interactive ha svelato ufficialmente i requisiti PC di 007 First Light, il nuovo action-adventure di spionaggio dedicato a James Bond, accompagnando l'annuncio con la conferma di una collaborazione strategica con NVIDIA. L'obiettivo dichiarato del team è di offrire su Personal Computer un'esperienza tecnica all'altezza del prestigio del franchise, puntando su prestazioni elevate, grande reattività e una resa visiva di livello cinematografico. Il gioco arriverà il 27 maggio 2026. La partnership con NVIDIA GeForce è centrale nello sviluppo della versione PC. 007 First Light sfrutterà le più recenti tecnologie RTX, con supporto a DLSS 4 e alla Multi Frame Generation, soluzioni pensate per migliorare sensibilmente il framerate senza sacrificare la qualità dell'immagine.

