Investito e ucciso in via Scillitani muore 25enne | le immagini sul luogo del terribile incidente

Un giovane di 25 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 6 gennaio, in via Scillitani a Foggia, dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato nella serata dell’Epifania e le immagini sul luogo testimoniano la gravità dell’accaduto. Si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

Stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da un’auto il 25enne investito e ucciso in via Scillitani a Foggia nella serata di oggi, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Il giovane è stato sbalzato sull’asfalto.Evidenti i segni sulla parte sinistra dell’auto, un’Opel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

