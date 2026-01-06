Investito e ucciso in via Scillitani muore 25enne | le immagini sul luogo del terribile incidente

Un giovane di 25 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 6 gennaio, in via Scillitani a Foggia, dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato nella serata dell’Epifania e le immagini sul luogo testimoniano la gravità dell’accaduto. Si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

