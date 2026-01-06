intossicazione da monossido durante una festa di compleanno 12 persone in ospedale tra cu

Durante una festa di compleanno ad Ancona, dodici persone, tra cui sette bambini e cinque adulti, sono state ricoverate in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio. I minori, con il più piccolo di soli tre mesi e il più grande di 12 anni, sono stati trasferiti all’ospedale Salesi, mentre gli adulti si trovano a Torrette. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

AGI - Dodici persone, 7 bambini e 5 adulti, sono ricoverati in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio: i minori, il più piccolo ha appena tre mesi e il più grande 12 anni, sono al ‘Salesi’ di Ancona, mentre gli adulti sono a Torrette. L'allarme durante un compleanno . Da quanto si è appreso, sono i componenti di una famiglia che festeggiava un compleanno in un locale di Case Nuove, frazione di Osimo (Ancona): quando è scattato l’ allarme, è intervenuto il personale del 118 ed è stata attivata l’ unità di crisi. Saranno trasferiti nella camera iperbarica di Ravenna . 🔗 Leggi su Agi.it

