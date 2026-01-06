Inter vira dopo Cancelo | sondaggio per Gila

Dopo il rifiuto di João Cancelo, l’Inter si concentra su altri obiettivi per rinforzare la linea difensiva. Tra i possibili nomi emerge Mario Gila, giovane difensore seguito dall’area scouting nerazzurra, con l’intenzione di valutare eventuali opportunità di mercato nel prossimo futuro. La società continua a monitorare diverse soluzioni per garantire solidità e competitività alla squadra.

Incassato il no di João Cancelo, l’ Inter guarda avanti e apre un nuovo dossier difensivo. Dalla sede di Viale della Liberazione filtra un interesse concreto per Mario Gila, profilo seguito soprattutto in ottica estiva. Secondo Alfredo Pedullà, i nerazzurri si sono informati negli ultimi giorni sul centrale classe 2000, oggi alla Lazio di Maurizio Sarri. Il gradimento è alto e il monitoraggio continuerà. Pesa anche un dettaglio di contesto: Gila condivide l’agente con Lautaro Martínez, Alejandro Camano, e ha contratto in scadenza nel 2027. Nessuna accelerazione a gennaio, ma la pista è aperta. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

