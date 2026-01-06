Inter vira dopo Cancelo | sondaggio per Gila
Dopo il rifiuto di João Cancelo, l’Inter si concentra su altri obiettivi per rinforzare la linea difensiva. Tra i possibili nomi emerge Mario Gila, giovane difensore seguito dall’area scouting nerazzurra, con l’intenzione di valutare eventuali opportunità di mercato nel prossimo futuro. La società continua a monitorare diverse soluzioni per garantire solidità e competitività alla squadra.
Incassato il no di João Cancelo, l’ Inter guarda avanti e apre un nuovo dossier difensivo. Dalla sede di Viale della Liberazione filtra un interesse concreto per Mario Gila, profilo seguito soprattutto in ottica estiva. Secondo Alfredo Pedullà, i nerazzurri si sono informati negli ultimi giorni sul centrale classe 2000, oggi alla Lazio di Maurizio Sarri. Il gradimento è alto e il monitoraggio continuerà. Pesa anche un dettaglio di contesto: Gila condivide l’agente con Lautaro Martínez, Alejandro Camano, e ha contratto in scadenza nel 2027. Nessuna accelerazione a gennaio, ma la pista è aperta. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Inter, caccia al dopo Acerbi: Gila entra in corsa
Leggi anche: Cancelo Serie A, la rivelazione di Fabrizio Romano! L’ex difensore di Juventus e Inter contattato per tornare in Italia dopo l’addio all’Al Hilal: i dettagli
Cancelo e Inter, amore impossibile; Sfumato Cancelo l'Inter vira sulle alternative: Dodo più di una idea, le ultime sulla trattativa; Joao Cancelo occasione per l'Inter? Il piano dell'agente dopo l'esclusione dall'Al-Hilal; Inter poco convinta dei comportamenti di Joao Cancelo? L'esperto di mercato fa chiarezza.
Inter, Cancelo non vuole passare per traditore: il messaggio social per i tifosi nerazzurri - Cancelo, finito nel mirino delle critiche per aver preferito il Barcellona all'Inter, ha pubblicato una story dedicata probabilmente ai tifosi nerazzurri. sport.virgilio.it
Dal Barça al Barça: Cancelo riabbraccia Barcellona tra amore e destino - Joao Cancelo torna al Barcellona nonostante l'importante corteggiamento dell'Inter. gianlucadimarzio.com
ULTIM’ORA Il Barcellona invia la prima offerta ufficiale all'Al Hilal per Cancelo. Proposta di prestito con una piccola parte dello stipendio coperta, trattative in corso. L'Inter ha raggiunto un accordo verbale con l'Al Hilal, ma il giocatore aspetta il Barcello - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.