Inter sfuma Cancelo | ritorna l’idea Dodô

L'Inter ha ufficialmente abbandonato l'idea di riacquistare João Cancelo, che ha scelto di trasferirsi al Barcellona. Dopo un breve periodo di trattative, il club nerazzurro ha preso atto della decisione del giocatore, che ha preferito seguire altre opportunità. La società ora si concentra sulle alternative, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della stagione.

È sfumato definitivamente il ritorno in nerazzurro di João Cancelo. L' Inter prende atto della scelta del giocatore, che ha dato priorità al Barcellona, chiudendo l'accordo dopo il sorpasso decisivo delle ultime ore. Persa un'opportunità, il club nerazzurro valuta alternative già presenti sul taccuino. Tra queste torna forte il nome di Dodô, profilo seguito da tempo prima dell'affondo su Cancelo. A confermare lo scenario è Matteo Moretto: la Fiorentina è consapevole che l'Inter potrebbe farsi avanti nei prossimi giorni, anche se al momento non risultano contatti formali. Sul brasiliano c'è stato un primo movimento anche del Napoli prima di Capodanno, segnale di un interesse diffuso.

