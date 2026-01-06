Inter Parma come banco di prova | Chivu pensa al turnover

L’Inter si prepara alla trasferta di Parma, una partita importante in un momento di rotazioni e valutazioni per la squadra di Chivu. Dopo la vittoria contro il Bologna, i nerazzurri si concentrano sull’obiettivo di mantenere ritmo e compattezza in vista degli impegni futuri. La sfida allo Stadio Ennio Tardini rappresenta un banco di prova per testare le risposte del gruppo e consolidare la posizione in classifica.

L’Inter arriva a Parma con il vento in poppa e una gestione da grande squadra. Il 3-1 sul Bologna ha confermato lo stato di salute dei nerazzurri, ma il calendario non concede pause né romanticismi: domani, 7 gennaio, alle 20:45, allo Stadio Ennio Tardini, va in scena una partita che pesa più per ciò che precede e ciò che segue che per i punti in palio in sé. Nel mezzo ci sono due crocevia: la necessità di non rallentare in campionato e lo scontro Scudetto all’orizzonte con il Napoli. È inevitabile, quindi, che Cristian Chivu pensi a un’Inter diversa, ruotata, ma non indebolita. Turnover ragionato e nuove opportunità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

