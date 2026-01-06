Inter mossa a sorpresa | accelerata per il giovane Mlacic

L’Inter si muove sul mercato di gennaio, valutando un’operazione inaspettata per accelerare l’arrivo di un giovane talento, Mlacic. La società nerazzurra punta a rafforzare la rosa con profili di esperienza, ma senza trascurare le opportunità di investire su un talento emergente. La strategia mira a bilanciare le priorità principali con l’aggiunta di un giovane promettente, anticipando così le mosse della concorrenza.

L' Inter prova ad anticipare la concorrenza già a gennaio e apre un fronte inatteso sul mercato. Pur con priorità chiare – esterno destro e difensore centrale, profili d'esperienza e di caratura internazionale – i nerazzurri stanno valutando una chiusura per un giovanissimo. Il nome è Mlacic. Un'operazione che va in controtendenza rispetto alle urgenze immediate, ma che risponde alla logica di investire ora per bruciare i tempi e mettere al sicuro un talento prima che il prezzo salga. La dirigenza monitora e prepara l'affondo: dossier caldo, possibile accelerazione nei prossimi giorni.

