Inter mercato in salita | Cancelo sfuma e Konaté ora rischia di restare un sogno

Il mercato invernale dell’Inter presenta alcune difficoltà, con la possibilità di perdere Cancelo e la concreta probabilità che Konaté non raggiunga la squadra. La situazione, ancora aperta, richiede attenzione e valutazioni accurate per programmare al meglio le prossime mosse del club. Nell’ultima finestra di mercato, l’attenzione resta alta su eventuali opportunità di rafforzamento e sulle strategie da adottare in questa fase della stagione.

Il mercato invernale dell'Inter si è aperto con una sensazione scomoda, di quelle che in redazione si definiscono campanelli d'allarme. Le prime mosse pensate a viale della Liberazione si sono scontrate con una realtà più competitiva del previsto e con un contesto europeo che, giorno dopo giorno, si fa sempre più affollato. L'idea di portare João Cancelo a Milano era nata come opportunità concreta, alimentata dalle esitazioni iniziali del Barcellona. Un'apertura che sembrava destinata a diventare spiraglio, poi porta. Invece, nel giro di poche ore, lo scenario si è ribaltato: i blaugrana hanno cambiato passo, accelerando fino alla firma.

