Inter Lavelli esulta sui social | Serata indimenticabile l’esordio con la squadra dove sono cresciuto

Luigi Lavelli ha esordito con l’Inter nel match vinto 3-1 contro il Bologna, traendo ispirazione dal nonno scomparso. La serata è stata un momento importante per il giovane calciatore, che ha condiviso sui social la sua soddisfazione. Un debutto che segna un passo significativo nella sua crescita, nel rispetto delle sue radici e della storia del club.

Inter News 24 Inter, Lavelli debutta nel 3-1 contro il Bologna e dedica il traguardo al nonno scomparso. In una serata dominata dall'Inter di Cristian Chivu, capace di archiviare la pratica Bologna con un netto 3-1, c'è spazio per una storia che va oltre il semplice risultato sportivo. Tra i protagonisti del match di San Siro figura infatti Matteo Lavelli, giovane promessa del vivaio nerazzurro che ha finalmente coronato il sogno del debutto in Serie A. Un momento atteso da tempo, vissuto con l'intensità di chi indossa i colori del proprio cuore fin dall'infanzia, sotto lo sguardo attento di un allenatore che sta dimostrando grande coraggio nel lanciare i nuovi talenti. Matteo Lavelli: esordio in Prima Squadra e in Serie A per l'attaccante classe 2006. Inoltre, Chivu lo fece esordire anche in Primavera, poco meno di due anni fa. (Alampi, FcInter1908) L'incredibile storia di Matteo Lavelli: ha esordito con l'Inter a San Siro dopo aver rischiato di morire di meningite

