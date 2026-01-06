Inter Asllani scaricato dal Torino | Marotta valuta le alternative

L’Inter sta valutando diverse opzioni di mercato, dopo aver deciso di non proseguire con Asllani, che è stato svincolato dal Torino. La società nerazzurra, sotto la guida di Marotta, analizza ora le alternative per rafforzare il centrocampo e garantire una rosa competitiva in vista delle sfide future, in un contesto di mercato in evoluzione e con attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie della squadra.

La sessione di calciomercato è cominciata e l’Inter dovrà affrontare diverse questioni per poter permettere a Cristian Chivu di avere una formazione competitiva per poter affrontare la seconda parte della stagione. Oltre alle possibile entrate, Marotta dovrà occuparsi anche delle uscite, in particolar modo quella di Krjstian Asllani che con ogni probabilità farà ritorno in nerazzurro, almeno momentaneamente. Il centrocampista albanese, in prestito al Torino, non avrebbe soddisfatto le aspettative di Cairo e della dirigenza granata, tanto che adesso potrebbe essere scaricato dai torinesi. Stando a quanto riportato da calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Asllani scaricato dal Torino: Marotta valuta le alternative Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Marotta a ruota libera. E Chivu valuta le alternative agli assenti Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Marotta e Lautaro a ruota libera. Chivu valuta le alternative agli assenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Torino, ecco cosa sta succedendo con l’Inter per la fine del prestito di Asllani; Serie A. Torino, il futuro di Asllani sembra segnato: la situazione; Accomando: Asllani-Torino finita! E occhio all'intreccio con Frattesi; Torino, novità Asllani: si va verso l’interruzione del prestito. Gli scenari sul centrocampista. Il Torino scarica Asllani, l'Inter corre ai ripari per salvare il salvabile: il punto - Il centrocampista albanese non ha soddisfatto le aspettative di Cairo, adesso alla ricerca di un accordo con i nerazzurri per interrompere anticipatamente il prestito e salutare Asllani già a gennaio. msn.com Asllani, Inter e Torino al lavoro: non è da escludere questa ipotesi. Nerazzurri convinti che… - Il Torino non soddisfatto delle prestazioni del centrocampista che tornerà all'Inter: ecco le ipotesi sul tavolo ... msn.com

Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto - Si stanno sommando le voci su Kristjan Asllani (23 anni) e sulla possibilità che il Torino interrompa prematuramente il prestito dall’Inter. tuttomercatoweb.com

TS - #Torino, #Asllani sul mercato: cooperazione con l' #Inter per trovargli una sistemazione fino a giugno x.com

Asllani, addio al Toro: l’Inter lo propone alla Fiorentina L’esperienza di Kristjan Asllani in maglia granata è ormai arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista albanese, arrivato al Torino con aspettative importanti, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel p - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.