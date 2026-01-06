Intensa nevicata su Prato e provincia

Una intensa nevicata ha interessato la zona di Prato e la provincia, sorprendendo le previsioni iniziali. Nonostante l’allerta meteo regionale avesse ridimensionato l’entità del fenomeno, la neve si è abbattuta in modo consistente, coinvolgendo anche le aree pianeggianti. La situazione richiede attenzione e precauzioni da parte della popolazione e delle autorità locali per gestire al meglio le criticità legate a questo evento meteorologico.

Prato, 6 gennaio 2026 – Previsioni smentite in pieno: dopo che la neve in pianura era stata ampiamente prevista per la giornata di oggi, ieri l’allerta meteo della Regione sembrava smorzare un po’ i toni indicando neve a quote basse, ma comunque collinari per la zona di Prato. Invece a partire dalle 9 la nevicata si è fatta copiosa anche in piena città. Non sono segnalate particolari emergenze sulle strade: sono state chiuse le svolte di Schignano ma il collegamento attraverso la 325 è rimasto attivo. A Prato si era attivato il semaforo rosso al sottopasso di Pratilia ma anche in questo caso la situazione sembra in via di normalizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intensa nevicata su Prato e provincia Leggi anche: Pioggia intensa sul Piacentino, 24 ore di allerta per innalzamenti dei corsi d’acqua su tutta la provincia Leggi anche: Super nevicata in Piemonte, a Prato Nevoso si superano i tre metri: il video dall’auto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. . Piemonte sotto la neve: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, fiocchi fino al Torinese - Prato Nevoso è alle prese con una nevicata eccezionale: 150 cm di neve caduti in 24 ore e quasi tre metri in quota. meteo.it

Nevicata record a Prato Nevoso, in quota coltre di tre metri - Prato Nevoso, popolare meta di turismo montano nel comune cuneese di Frabosa Sottana, è interessata da una nevicata eccezionale, che nelle ultime ore ha portato l'accumulo in quota a quasi tre metri, ... ansa.it

Super nevicata in Piemonte, a Prato Nevoso si superano i tre metri: il video dall’auto - Le intense nevicate natalizie hanno portato accumuli record in Piemonte, con Prato Nevoso che supera i 3 metri a quota 1. ilfattoquotidiano.it

Le immagini della nevicata straordinaria a Prato Nevoso

Una nevicata intensa ha trasformato il paesaggio a Parigi. La Tour Eiffel svetta tra i fiocchi, mentre i parchi sono coperti da un manto bianco. Alcuni turisti festeggiano l'evento atmosferico, ma si registrano forti disagi ai trasporti e voli cancellati a Charles de Ga x.com

La Stampa. . Una nevicata intensa ha trasformato il paesaggio a Parigi. La Tour Eiffel svetta tra i fiocchi, mentre i parchi sono coperti da un manto bianco. Alcuni turisti festeggiano l'evento atmosferico, ma si registrano forti disagi ai trasporti e voli cancellati a C - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.