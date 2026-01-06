insulta e picchia il figlio che piange il gip lo libera i ragazzi dai nonni

Un bambino di 11 anni viene insultato e picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, mentre piange e chiede pietà. Dopo l’intervento del gip, l’uomo viene rimesso in libertà e i figli sono affidati ai nonni. La vicenda evidenzia le difficoltà nel tutelare i minori in situazioni di violenza familiare e l’importanza di interventi tempestivi.

"Io sono il tuo padrone" e insulta e colpisce il bambino più volte con un cucchiaio di legno. Lui, 11 anni, piange e dice: "Basta, mi sto sentendo male". Dopo la diffusione del video su Tik Tok, un'Italia intera si indigna, la Squadra mobile arresta il 59enne di Catania e il gip cosa fa? Lo scarcera. E l'Italia torna a indignarsi, ma non basta. Il padre padrone (che precisamente è il patrigno, ex compagno della madre del minorenne, e ha riconosciuto lui e le tre sorelline più piccole) è un uomo libero. Il gip Luigi Barone ha rigettato la richiesta della procura di Catania di applicare per il 59enne la custodia cautelare in carcere e non ha convalidato il fermo ritenendo che il solo video non basti a dimostrare la "gravità e l'abitualità delle condotte", dunque il maltrattamento aggravato, dato che "allo stato degli atti l'unica contestazione è quella contenuta nel video". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

