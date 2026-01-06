Innovazione senza progresso | perché la tecnologia non ci sta migliorando la vita

Nel 2025, la domanda cruciale non riguarda l'innovazione stessa, ma il suo reale impatto sulla vita delle persone. La tecnologia avanza rapidamente, ma spesso ci si chiede se questi progressi siano effettivamente orientati a migliorare il nostro quotidiano o se, invece, rischino di essere semplici innovazioni senza un reale progresso. È importante riflettere su chi beneficia realmente di queste evoluzioni e come queste influenzino la società nel suo insieme.

Una delle domande più scomode che il 2025 si porta dietro non è se continueremo a innovare, ma se saremo finalmente capaci di capire per chi stiamo innovando. E soprattutto chi paga il conto. L’anno che si chiude è stato un trionfo di efficienza, automazione, accelerazione. Ma è molto meno chiaro se sia stato un anno di crescita. Almeno nel senso in cui la crescita dovrebbe migliorare la vita di qualcuno che non stia già molto bene. Persino papa Leone XIV ha lanciato un monito sull’IA. C’è più tecnologia ovunque. Nei processi produttivi, nei servizi, nel lavoro intellettuale, perfino nelle relazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

