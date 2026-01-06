Informazioni importanti occhio alla truffa del Cup | non richiamare questi numeri
Attenzione alle comunicazioni false relative al Cup: non richiamate i numeri sospetti o a pagamento segnalati tramite SMS. Questa truffa, che si ripresenta periodicamente, mira a ingannare gli utenti con messaggi che sembrano ufficiali. È importante verificare sempre le fonti ufficiali prima di fornire dati o contattare numeri non verificati, per evitare rischi e frodi.
(Adnkronos) – "Importanti comunicazioni". E' l'esca usata per la truffa del Cup, che ciclicamente torna 'di moda' e sta caratterizzando anche l'inizio del 2026 con sms che invitano a contattare un numero a pagamento per ricevere informazioni rilevanti. Il messaggio arriva da numeri di cellulare sconosciuti, con un testo formale che può essere interpretato come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
