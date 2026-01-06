Influenza con forte polmonite | al Cardarelli +25% di ricoverati

Negli ultimi giorni, l’ospedale Cardarelli di Napoli ha registrato un incremento del 25% nei ricoveri di pazienti con influenza grave, spesso complicata da polmonite. Questa crescita evidenzia l’importanza di monitorare attentamente i sintomi e di adottare misure preventive, specialmente in stagioni di maggiore diffusione influenzale. È fondamentale consultare un medico in presenza di segnali preoccupanti per ridurre il rischio di complicanze.

Tempo di lettura: 3 minuti  Un aumento del 25% di pazienti con grave influenza che sono stati ricoverati negli ultimi giorni all’ospedale Cardarelli di Napoli. E’ il quadro aggiornato della situazione all’inizio del 2026 che registra un boom dei pazienti che si recano in ospedale rispetto alla affluenza che era stata invece bassa negli ultimi giorni del 2025.     Dai dati del Cardarelli emerge che la media settimanale attualmente è di 210 accessi al giorno con molti casi dei pazienti che soffrono di polmoniti virali e che rappresentano circa il 30% dei ricoverati, con necessità di trattamento con ossigeno ad alti flussi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

