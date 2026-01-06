Incidenti nel tarantino sulle statali | feriti e un camion a fuoco Oggi

Oggi si sono verificati diversi incidenti lungo le statali nel tarantino, con alcune persone ferite e un camion andato a fuoco. L’incidente, avvenuto in un tratto della strada statale 106 vicino all’incrocio per Ginosa Marina, è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire le conseguenze dell’incidente e mettere in sicurezza l’area.

Nella foto ll'incidente, per cause da dettagliare, in un tratto della strada statale 106. Non lontano dall'incrocio che porta a Ginosa Marina. Un ferito con trauma cranico, trasportato all'ospedale di Castellaneta. Si è trattato del terzo sinistro in giornata nel tarantino. Stamattina cinque feriti per uno scontro sulla statale 7 fra Taranto e Massafra. Invece sulla Taranto-Martina Franca, statale 172, un camion è andato a fuoco.

