Incidente stradale l' auto si ribalta ma quando arrivano i soccorsi non c' è nessuno

Nella notte di martedì 6 gennaio, lungo la SS35 tra Lentate sul Seveso e Barlassina, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto ribaltata. Nonostante l’arrivo dei soccorsi in codice rosso, al loro arrivo l’auto risultava vuota. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora oggetto di approfondimento dalle autorità competenti.

Incidente stradale lungo le Ss35: sul posto arrivano i soccorsi in codice rosso, ma non c’è nessuno.È successo nella notte di martedì 6 gennaio lungo la Ss35, direzione sud, nel tratto tra Lentate sul Seveso e Barlassina. Era stato segnalato un incidente stradale, con il ribaltamento di una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incidente stradale, l'auto si ribalta ma quando arrivano i soccorsi non c'è nessuno Leggi anche: Incidente stradale, auto si ribalta in via Campo Fregoso: scattano i soccorsi Leggi anche: Auto finisce fuori strada e si ribalta: arrivano i soccorsi ma del conducente nessuna traccia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incidente a Collegno: auto ribaltata in mezzo alla strada, parabrezza in frantumi e conducente bloccato; Incidente alle porte di Milano, si ribalta un'auto che trasporta sangue: ferita una donna; Peccioli, sbatte contro il muro e l'auto si ribalta: 33enne portata d'urgenza in ospedale; Incidente stradale, si schianta contro le auto in sosta e si ribalta: 25enne in ospedale. Milano-Meda, auto si ribalta nella notte, all’arrivo dei soccorsi non trovano nessuno - Meda con auto ribaltata nella notte: all'arrivo sul posto dei mezzi di soccorso c'è solo la vettura distrutta e nessuno intorno. ilnotiziario.net

Auto si ribalta al centro della strada: due feriti - È accaduto intorno a mezzogiorno a viale Baccelli: sul posto Polizia, Vigili del fuoco 118 e Polizia locale ... civonline.it

Civitavecchia – Incidente in viale Guido Baccelli: auto si ribalta, ferito estratto dai Vigili del fuoco (FOTO) - Questa mattina, intorno alle 11:50, un incidente stradale ha coinvolto due autovetture in viale Guido Baccelli, all’altezza del civico 174, a ... etrurianews.it

La padrona di questo cagnolina è morta in un terribile incidente stradale. Lei, Perla, è stata salvata grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco. L'articolo completo nei commenti - facebook.com facebook

15/12/2025 12:57: VIA MAMELI GOFFREDO / VIA NERVESA - Incidente stradale - prestare attenzione x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.