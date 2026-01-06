Incidente a causa della neve | il video

Un incidente causato dalla neve si è verificato a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Un'auto con una famiglia a bordo è uscita di strada, cadendo per circa cinque metri in una scarpata. L'episodio è stato ripreso in un video, che mostra le circostanze dell'incidente e le condizioni della zona. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma l'evento evidenzia i rischi legati alle condizioni meteorologiche invernali.

Un'auto, con a bordo una famiglia composta da madre, padre e due bimbe piccole (di 10 e 11 anni), è finita fuori strada, ed è caduta per circa 5 metri in una piccola scarpata a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a causa della neve: il video

